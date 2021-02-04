شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع النيل السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محاف الجيزة مشروع تطوير شارع النيل السياحى بداية من كوبرى عباس وحتى شارع مراد للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.

ووجه بضرورة مراعاة المظهر الجمالى لأعمدة الأنارة بشارع النيل السياحى ودهان الاسوار بالألوان الجمالية وبشكل موحد بالاضافة إلى تجميل أرضيات ورصيف المشاة وتقليم الأشجار والافرع حتى لا تسقط على الممتلكات العامة والمواطنين .

وكلف رؤساء الأحياء المختصة بضرورة فتح أي جراجات مغلقه بمسار شارع النيل لعدم التعدى على حرم الطريق العام بالانتظار الخاطئ للسيارات مما يسبب اعاقة مرورية شديدة لما للشارع من أهمية مرورية هامة بالاضافه إلى مراجعة تراخيص البواخر والعائمات بالتنسيق مع جهاز حماية النيل.

وشدد على مراعاة انشاء بالوعات صرف الأمطار وازالة أي مواد قابلة للأشتعال متواجدة في محيط العائمات النيلية حفاظا على سلامة المواطنين وامنهم .

وكذلك وجه بتهذيب وتقليم الاشجار الموجودة على النيل مع عدم التعرض للاشجار القديمة .

وخلال الجولة قام المحافظ بمعاينة احدى العائمات المتجاوزة الإرتفاعات المحددة وطالب بمراجعة التراخيص الممنوحة لها والتأكد من الألتزام بالمواصفات المحددة مع ايقاف أصدار أي تراخيص جديدة للعائمات لحين مراجعة الإلتزام ببنود الترخيص إلى جانب إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العائمات التي قامت بفتح أبواب وقامت بقص السور الحديدى على كورنيش النيل .

وشدد على الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمنع وقوف وانتظار السيارات أعلى الأرصفة المخصصة للمشاة موجها برفع بعض المكاتب الإدارية الخاصه بشركة المياه وتحجب رؤية النيل في مسار الأعمال .

وأثناء جولته الميدانية استمع المحافظ لشكوى مواطنه بحى الدقى من أستغلال عدداً من السياس للمواطنين لتحقيق دخل مادى والتى وجه المحافظ خلالها رئيس حى الدقى بالتعامل الحازم ومنع استغلال السايس للمواطنين .