شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ورش المواقع الإلكترونية بقصور الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ختام ورش المواقع الإلكترونية بقصور الثقافةاختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الحزمة التدريبية «المواقع الإلكترونية» للمجموعة الثانية لعشرين متدرباً من القائمين على المواقع الإعلامية التابعة للهيئة عبر تقنية البث المباشر، حيث هنأت رئيس الإدارة المركزية إياهم اجتيازهم هذه الحزمة بكل ورشها ابتداءاً من فنون التحرير الصحفي مروراً باللغة العربية واستخدامتها الإعلامية ثم الصحافة الإلكترونية وختاماً صحافة الفيديو والموبيل، موضحة مدى انتشار صحافة الفديو عبر النت وشبكات التواصل الاجتماعي.

حاضرت الدكتورة إيمان عثمان مدرب المونتاج والجرافيك في الاكاديمية الدولية أخر محاضرات الورشة حول أساليب المونتاج الأساسية، مشيرةً إلى أن القدرة الفائقة للتكنولوجيا الحديثة اليوم كفلت لها إزالة كافة الحواجز للوصول إلى وسائط الإعلام وخلق روابط وثيقة بها لدرجة يمكن فيها استخدام كل التقنيات، ما ساهم في ظهور ما يعرف بالمونتاج اللاخطي الذي كفل عمل المونتاج بسهولة فائقة وتصحيح عيوب الصورة وعمل مكساج للصوت، كل ذلك وأكثر عبر هذا الجهاز الصغير المعروف بالموبايل وهو ما افتقرت اليه عملية المنتاج التقليدية التي كانت تتكلف أموال طائلة.