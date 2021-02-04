مركز سقارة يحتفل بتدريب 92 من المحافظات على 3 دورات مختلفة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء 3 دورات تدريبية، للعاملين بأجهزة المحليات، استفاد منها 92 متدرباً من جميع المحافظات.

وقال بيان صحفي، إن الدورات تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسي، وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والاحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال التخطيط للتنمية المستدامة، إضافة إلى دورة في اللغة الانجليزية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة في تنفيذ رؤية مصر2030 والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية استمرار تطوير منظومة التدريب للعاملين بالمحليات وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج التدريب وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج التدريب بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية ومواكبة التكنولوجيا بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مركز سقارة يحتفل بتدريب ٩٢ من المحافظات على ٣ دورات مختلفة

مركز سقارة يحتفل بتدريب ٩٢ من المحافظات على ٣ دورات مختلفة

مركز سقارة يحتفل بتدريب ٩٢ من المحافظات على ٣ دورات مختلفة

مركز سقارة يحتفل بتدريب ٩٢ من المحافظات على ٣ دورات مختلفة