شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب وزيرة الصحة بإثبات الوفاة بكورونا في شهادات الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن هناك أزمة في إثبات سبب الوفاة بفيروس كورونا في شهادات الوفاة.

و اضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس بحضور وزيرة الصحة :«هناك 400 حالة لم يتم إثباتهم وفاة بسبب كورونا، وإنما نتيجة التهاب رئوي حاد».

وطالب أبوالعلا، بضرورة الإسراع في حل هذه الأزمة والتي سيكون هناك حاجة إليها مستقبلا أثناء تعويض شهداء الطواقم الطبية، خاصة فيما يتعلق بالمعاش الاستثنائي لشهداء كورونا. ووجه النائب التحية للاطقم الطبية على ادائها في مواجهة فيروس كورونا..

وقال «ابو العلا»: «يتعرض المصريين لغش وخداع في بيع المستلزمات الطبية وخصوصا في إعلانات فيس بوك والتلفزيون، وهو الأمر الذي يستوجب الإسراع في إقرار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المستلزمات الطبية».

وطالب أبوالعلا، مراعاة ملف الصحة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: عايزين موازنة الصحة للصحة، منتقدا إضافة ملف المياه والصرف الصحي إلى هذه الملف في الموازنة«. .

و أكد على أهمية الالتزام بالنص الدستوري في شأن المخصصات المالية لهذا القطاع، مشيرا إلى أن وزير المالية، أعلن أن موازنة الصحة ستزيد إلى 80 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

وانتقد التعامل ببساطة مع ملف الزيادة السكانية، مضيفا: «نحتاج حملة قومية مع كل الوزارات، خاصة وأن الزيادة تأكل الأخضر واليابس، وعلى وزارة الصحة أن تقود هذه المسيرة.

وأشار أبوالعلا، إلى إشكالية هجرة الأطباء للخارج، موضحا أن الوزيرة كشفت أن 67% من الأطباء خارج مصر، إلا أنها لم تتحدث عن خطة الوزارة في حل هذه الظاهرة.

وقال: علينا تحفيز الأطباء للعمل في الدخل بعيدا عن الهجرة، لاسيما وأن مصر صرفت كثيرا على الأطباء أثناء الدراسة.