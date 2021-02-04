شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات وقائية.. تحديد مواعيد امتحانات جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى، رئيس جامعة العريش، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة، والتى تقرر بدئها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 فبراير الجارى.. وسط اجراءات وقائية واحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور سعيد عبدالله لافى رئيس جامعة العريش (فى تصريح اليوم ) على الاستعداد للامتحانات بتشديد الاجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا، لافتا إلى الالتزام الكامل بتعليمات الدولة ووزارتى الصحة والتعليم العالى في ظل هذه الظروف الاستثنائية حتى تمر الامتحانات دون أية مشاكل نتيجة لاتباع كافة الاجراءات بدءا من بوابة الجامعة وتنظيم دخول وخروج الطلاب وارتداء الكمامات الواقية وعدم التجمع ومراعاة التباعد في القاعات وتهويتها فضلا عن التطهير والتعقيم الدورى للمدرجات والمكاتب وغيرها، وأن الادارة الطبية بالجامعة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارىء.. كما أشار إلى التزام إدارة أمن الجامعة بتنفيذ التعليمات الواردة بهذا الخصوص والتشديد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع أي مخالف.. مع ضرورة تواجد الادارة الطبية بالجامعة وفقاً للجداول المتفق عليها وتلبية جميع احتياجاتها الطبية من المنظفات والمعقمات ومختلف الاحتياجات الطبية والاستعداد لمواجهة أية ظروف طارئة .

وأعلن رئيس الجامعة عن تعليماته باستقبال الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 16 فيراير الجارى استعدادا للامتحانات وتيسيرا عليهم بعد أخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع منشآت المدن الجامعية والمتابعة الدورية حرصا على سلامة الطلاب .

ومن جهة أخرى.. أعلنت الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بيانا بجداول الامتحانات لكل كلية ( حيث تم نشره اليوم للطلاب على موقع الادارة ) وتحديد مواعيد الامتحانات الشفوية والتحريرية والعملية لكل كلية حسب ظروفها.. علاوة على امتحانات التخلفات لكل فرقة دراسية بمختلف كليات الجامعة .

وشدد البيان على ضرورة التزام كل طالب بارتداء الكمامة والحضور قبل الموعد بما لا يقل عن ربع ساعة، والتوقيع بالحضور والانصراف بكل مادة، وعدم السماح بالخروج قبل مرور نصف الوقت المحدد للمادة، والانصراف فور الخروج من اللجنة، وعدم التواجد أمام اللجان أو داخل الجامعة بعد الخروج من لجان الامتحانات.