شكرا لقرائتكم خبر عن «بلال» لوزيرة الصحة: المركز القومي لنقل الدم يتاجر في دم المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، المركز القومي لنقل الدم بالاتجار في دم المصريين.

و طالب «بلال» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، بالتحقيق مع جميع العاملين في المركز، قائلا: «هناك فشل رسمي في إدارة هذه المنظومة»..

وأضاف: «كان من المفترض أن يعني هذا المركز بتوفير إمدادات كافية من الدم، إلا أن وزارة الصحة أخفقت على مدار 13 عاماً في توفير الدم للمصريين مما تسبب في إزهاق حياه آلالاف من المواطنين، اللى مش لاقين نقطة دم بسبب الوزارة».

و تابع أن المركز حول نفسه إلى محتكر لدماء المصريين ويتاجر فيها، فالعاملين في المركز يتلقون 15 جنية حافز مقابل كل كيس يتم جمعه ومديرة المركز تحصل على 300% نظير جهود غير عادية.