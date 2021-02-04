شكرا لقرائتكم خبر عن نميرة نجم: فوز تونس وتنزانيا وجنوب أفريقيا ومالي بـ4 مقاعد في محكمة حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي نتيجة انتخابات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي أجريت اليوم على هامش إجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة وتنافس فيها سبع مرشحين من سبع دول أفريقية، وأسفرت عن فوز وتعين أربعة قضاة هم عبود ايماني من تنزانيا عن شرق افريقيا، والقاضي رافع بن عاشور من تونس عن إقليم الشمال الأفريقي، والقاضي دوميسا بوهلى نتسيبيزا من جنوب افريقيا عن إقليم الجنوب الافريقي، والقاضي ماديبو ساكو من مالي عن إقليم الغرب الإفريقي .

وذكر محمد خليل بخاري المحامي بمكتب المستشار القانوني للإتحاد أن إنتخابات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب شهدت إعادة إنتخاب كل من القاضي التونسي والتنزاني لدورة جديدة، بينما لم يوفق أنجيلو فاسكو ماتوس من موزمبيق من إعادة إنتخابه في منصبه الحالي.

وأشار أن إنتخاب وتعيين ستة أعضاء في اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته من ١٢ مرشحا، وإنتخاب وتعيين ستة أعضاء في مجلس الإتحاد الأفريقي الإستشاري لمكافحة الفساد من بين ١١ مرشحا متقدمًا، وإنتخاب وتعيين وإنتخاب رئيس للجامعة الأفريقية من بين ست مرشحين تقدموا للمنصب مازالت جارية الآن عبر الفيديو كونفرانس.