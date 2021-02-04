شكرا لقرائتكم خبر عن الانهيار الكبير.. أسعار الذهب اليوم في مصر تنخفض 24 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر انخفاضًا كبيرًا يُعد الانهيار الكبير خلال فترة طويلة حيث واصلت أسعار الذهب اليوم الانحدار لتحقق مستوي جديد من الانخفاض كرد فعل لانخفاض سعر الذهب عالميًا والذى أتي بدوره نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى الأسواق العالمية، وترتبط أسعار الذهب بعلاقة عكسية بأسعار الدولار، وكلما زاد سعر الدولار انخفض سعر الذهب والعكس.

هبوط سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم في مصر إلي 902 جنيهًا بدلاً من 926 جنيهًا مساء الأربعاء بقيمة انخفاض 24 جنيهًا.

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم في مصر إلي 790 جنيهًا بدلاً من 810 جنيهًا مساء الأربعاء بقيمة انخفاض 20 جنيهًا.

انحدار سعر جرام الذهب عيار 18 صباح اليوم في مصر إلي 677 جنيهًا بدلاً من 694.5 جنيهًا مساء الأربعاء بقيمة انخفاض 17.5 جنيهًا.

انهيار سعر الجنيه الذهب عيار 21 زنة 8 جرامات في مصر صباح اليوم إلى 6320 جنيهًا بدلاً من 6480 جنيهًا مساء الأربعاء بقيمة انخفاض 160 جنيهًا.

تجاوبت أسعار الذهب في مصر اليوم مع انخفاض سعر العقود الآجلة للذهب في البورصات العالمية تسليم شهر إبريل والتى وصلت إلى حوالي 1807 دولار حوالي الساعة الثانية ظهر اليوم بتوقيت جرينتش، وكان السعر أمس حوالي 1834 دولار في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره 27 دولار.

وارتفع سعر الدولار أمام اليورو فى البورصات العالمية بفعل البرنامج التحفيزي الأمريكي وانخفاض أعداد طالبى الإعانات فى امريكا بما أثر بالسلب على سعر الذهب الذى يرتبط بعلاقة عكسية بأسعار الدولار، ووصل سعر اليورو إلى 1.1987 دولار بدلاً من السعر الافتتاحي 1.2041 دولار.

الهبوط الكبير.. أسعار الذهب اليوم في مصر تنخفض 16 جنيهًا - مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية