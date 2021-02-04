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رئيس مرفق الكهرباء: استقلت من اللجنة الإقليمية للطاقة.. وحماية المستهلك أولوياتى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، أنه تقدم باستقالته من رئاسة الجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO) عن منطقة غرب أسيا وشمال افريقيا والتى كانت من المقرر أن تنتهى بعد 3 سنوات ، وذلك للتفرغ لمتابعة أعمال الجهاز خلال الفترة المقبلة وعدم تضارب المصالح بين الجهتين.

و أضاف عمران فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365 " ، أن حماية مستهلك مرفق الكهرباء و حصوله على حقوقه كاملة و إلزامه بواجباته تجاه الدولة ستكون على راس أولوياته خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك هو منظم العلاقة بين جميع أطراف المرفق من منتج و موزع و مستهلك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اصدار قرار بتعيين الدكتور محمد موسى عمران رئيسا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك خلفا للدكتور محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمن.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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