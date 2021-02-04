شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع الحالة العامة للحقول الإرشادية للقمح بالبحيرة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق من علماء قسم القمح بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، زيارة ميدانية بمركز الرحمانية محافظة البحيرة، لمتابعة الحالة العامة لمحصول القمح، ولقاء مع المزارعين والمرور على العديد من الحقول الإرشادية من محصول القمح والمزروعة بالأصناف جيزة 171 وجميزة 12 ومصر 3.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات الحملة القومية للقمح وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وكذلك مشروع تعزيز الأمن الغذائى.

ويتكون الفريق من الدكتورة وفاء العوضى رئيس قسم القمح وأعضاء القسم، والدكتور سامى رضا، والدكتور مصطفى عزب والدكتور صبحى عبدالدايم والدكتور سهير محمود والدكتور أحمد القط.

وتأتي الزيارة ضمن برنامج نقل التكنولوجيا بقسم بحوث القمح وكذلك أنشطة الحملة القومية للقمح ومشروع تعزيز الأمن الغذائى بالتعاون مع الايكاردا وكانت الحالة العامة للقمح فى محافظة البحيرة ممتازة مما يبشر بموسم مميز للقمح.

جدير بالذكر، أن مساحة القمح في محافظة البحيرة تبلغ 329591 فدان، وتم زراعة 254 حقلا إرشاديا، موزعة كالتالي "135 فى الأراضى القديمة 12 حقل فى الأراضى الجديدة، و20 حقل فى الأراضى الملحية (تم إضافة بيوجين لتسهيل امتصاص العناصر)، و10 حقول بالمزارع السمكية فى وقت التجفيف، و130 حقلا إرشاديا ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائى، و79 تجميعة من خلال القومية الحملة، و30 تجميعة بمساحة 409 أفدنة ضمن مشروع ترشيد استهلاك مياه الرى.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف جميع قطاعات ومديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة التواجد الميداني بالحقول، لمتابعة تنفيذ النصائح والإرشادات الدورية التي تصدرها الوزارة للاطمئنان على المحاصيل ووقايتها من الأمراض وحل المشكلات التي تواجه المزراعين على أرض الواقع.