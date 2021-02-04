شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشرح خطة ضم 3.6 مليون منتفع بالتأمين الصحى.. ونواب يشيدون بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه بفضل التخطيط الصحي المبنى على الدليل العلمي وفقا للمعايير الدولية استطاعت الدولة أن تحقق انجاز كبير من خلال تسجيل 3.6 مليون منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي

وكشفت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أنه يتم دراسة العمل بذات معايير هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمة و تشغيل المنشآت الطبية بالمراكز المنضمة لمبادرة حياة كريمة بعد المؤشرات الايجابية التى تم تحقيقها في منظومة التأمين الصحى الشامل بعد تشغيل النظام في محافظتى بورسعيد والأقصر في ظل ارتفاع نسب رضاء المنتفعين عن الخدمات التى تقدمها هيئة الرعاية الصحية لأكثر من 93 %.

أشاد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بنجاح تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد مؤكدا أن اللجنة ستقوم بدارسة تجربة بورسعيد لتسريع وتيرة تغطية كافة المحافظات بالتوازي مع تطوير هيئة التأمين الصحي الحالي الذي يغطي ٥٨٪؜ من المواطنين و كذلك برنامج العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن هناك رغبة كبيرة في الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي خاصة محافظة الأقصر التى تعقب محافطة بورسعيد في التطبيق الفعلي والرسمى للمنظومة



وقال النائب محمد العمارى عضو لجنة الصحة إن منظومة التأمين الصحي الشامل اعادة حق المواطن في الصحة ومجلس النواب السابق عمل على خروج القانون للنور لكى يحظى المصريون بأعلي مستوى من الرعاية الصحية وأضاف : توجهات القيادة السياسية بالإسراع في تطبيق النظام تحقيقا لنصوص الدستور والقانون بتوفير التغطية الصحية الشاملة كانت داعم رئيس في تنفيذ المرحلة الأولي.