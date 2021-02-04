شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: البدء بتطوير 51 مركزا خلال 2021 ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إن الهدف من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هو تحقيق التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن المصرى.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها "اليوم"، المذاع على قناة dmc: "وفقا لقرار الحكومة، دور وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية يتعلق بالبنية التحتية من تطوير طرق وإنارة وصرف صحي ومياه شرب ووحدات صحية متكاملة الخدمات وأبنية تعليمية وفصول دراسية متكاملة الخدمات، وكل ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة."

وتابع: "لدينا 175 مركزا، سوف يتم البدء بتطوير 51 مركزا خلال العام الجارى 2021، وخلال العامين القادمين سيتم تطوير أكثر من 1500 قرية.. المحور الثانى لمبادرة التنمية الاقتصادية هو إيجاد فرص عمل حقيقة للشباب بالمراكز والقرى، وتوفير المشروعات لهم بالإضافة إلى تشغيل أبناء القرية المحليين فى تنفيذ فى المبادرة".