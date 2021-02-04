شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا توما مطران الكاثوليك فى سوهاج يبحث دور الشباب بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، بلجنة الشباب الإيبارشي، وذلك بصحبة الأب بولس ميخائيل، والأب ويلسن.

وقالت الكنيسة الكاثولكية في بيان اليوم، تناول اللقاء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة الرؤية المستقبلية للجنة، واختتم اللقاء بتشجيع من المطران، للسير قدماً لخدمة الشباب الإيبارشي.

وقد ترأس الأنبا توما، السيامة الكهنوتية، الثلاثاء الماضي، للأب يؤانس صابر ، بحضور الأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفى لإيبارشية سوهاج والأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط، والأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

وفى 23 يناير، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، قداس تجليس الأنبا توما مطرانا جديدا على إيبارشية سوهاج، وذلك بعدما اعتمد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فى 3 نوفمبر الماضى انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة المونسنيور توما حليم حبيب؛ مستشار سفارة الفاتيكان فى مالطا؛ مطراناً جديدا لكرسى سوهاج.