شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين موسى عمران رئيسا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور محمد موسى عمران رئيسا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك خلفا للدكتور محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمن.

وكانت المنظمة العالمية للربط العالمى للطاقة اختارت الدكتور محمد موسي عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي السابق رئيساً للجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO) عن منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا لمدة 3 سنوات, وجاء ذلك أثناء جلسة احتفالية اقامتها المنظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس حيث قام سكرتير عام منظمة GEDICO Mr. Xuan Wu بإعلان اختيار الدكتور عمران رئيساً للجنة المذكورة والتي سيكون مقرها في القاهرة.

ويأتي هذا الترشيح نجاحاً جديداً لمصر وللدور الرائد لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاحات التي تحققت علي مدار السنوات الست الماضية وكذلك دعماً لرؤية القيادة السياسية بأن تصبح مصر مركزاً محورياً للطاقة في المنطقة والذي يأتي متناغماً مع رؤية الربط الكهربائي العالمي الذي تقوده المنظمة الصينية GEIDCO والتي تضع مصر حلقة الربط بين افريقيا واسيا واوربا, ولا شك ان استضافة مثل هذه الكيانات الإقليمية سوف يدعم الريادة المصرية في المنطقة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجاء ترشيح الدكتور عمران لهذا المنصب الإقليمي استناداً الي خبراته المتراكمة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والتي اكتسبها علي مدار فترة عمله بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تجاوزت الستة والثلاثين عاماً شغل خلالها العديد من المناصب الرفيعة داخل قطاع الكهرباء وخارجه وتمثيل قطاع الكهرباء في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.