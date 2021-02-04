شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف شروط الحصول علي ترخيص مزاولة مهنة الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن شروط التقدم للإمتحان القومى للتأهيل لمزاولة مهنة الطب وقالت وزارة الصحة في منشور اليوم : يحق لطبيب الامتياز أن يتقدم بدءا من خريجى دفعة ديسمبر الدور الأول 2019 شرط أن يكون قد انهى تدريبة في تخصصات الباطنة العامة والجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن شرط التقدم للإمتحان واجتيازة بنجاح من شروط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة ويكون استيفاء باقي الشروط طبقا لمتطلبات ادارة التراخيص الطبية .

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ، أن الامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب، للتأكد من حصول خريجي كليات الطب على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وممارسة الطب في مصر، لافتة إلى أن الامتحان سيكون مُوحد على مستوى الجمهورية، مما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب سيُعقد في شهر فبراير 2021، ليكون بإمكان الطالب دخول الامتحان في أي من أيام 6 و 13 و 20 فبراير 2021، وتظهر نتيجة الامتحان فور الانتهاء منه، على أن تكون نسبة النجاح 50%، مع إمكانية الإعادة للتحسين، على أن يتم احتساب النسبة الأعلى، أما في حالة رسوب الطالب في 3 امتحانات خلال دور فبراير ، فيمكن إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر بنفس القواعد، لافتة إلى أن الامتحان القومي لا يؤجل التجنيد العسكرى، ويجب أن تكون الخدمة الوطنية بالوقت المحدد.