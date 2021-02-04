شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "محلية النواب": محافظ الجيزة لا يهتم بمطالب المواطنين وسنطلبه فى المجلس لمواجهته والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أنه سيطلب لجنة الإدارة المحلية بدعوة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحضور إلى البرلمان، للوقوف على المشاكل التى تعانى منها المحافظة وخطته للإصلاح.
كما انتقد عضو لجنة الإدارة المحلية غياب الرقابة والمتابعة على المستشفيات بالمحافظة وهو ما أسفر عن حالة غضب أدى المواطن نتيجة لسوء وتؤدى الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات وذلك على عكس ما نادى به رئيس الجمهورية.
وذكر النائب أحمد رمزى ، أن الأسواق على مستوى المحافظة تعد مصدر دخل للمحافظات يتم انفاق مواردها على تنمية المحافظة وتحسين مستوى البنية التحتية وفى هذا نجد أن محافظ الجيزة يترك بعض الأسواق الأهلية تدر أموالا لأصحابها وملاكها فى حين أن هناك اسواق مقننة تم وقفها وهو ما يعد إهدار للمال العام ومثال على ذلك سوق الخميس بمنشأة القناطر والتى كان يجب عليه نقله إلى سوق برقاش .