شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "محلية النواب": محافظ الجيزة لا يهتم بمطالب المواطنين وسنطلبه فى المجلس لمواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد رمزى ناجى، عضو لجنة الادراة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محافظة الجيزة شهدت تراجع فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طوال الفترة الماضية، منتقداً أداء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسبب المحليات والوحدات المحلية على مستوى قرى المحافظة نظرا لما يشهده الشارع من إهمال على كافة المستويات وفى مقدمتها عدم الاهتمام بتلبية مطالب المواطنين وترك القمامة فى الشوارع وكذلك انتشار مخالفات البناء التى نتجت عن موظفى المحليات، فى ظل غياب المتابعة والرقابة من قبل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وأشار إلى أنه سيطلب لجنة الإدارة المحلية بدعوة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحضور إلى البرلمان، للوقوف على المشاكل التى تعانى منها المحافظة وخطته للإصلاح.

كما انتقد عضو لجنة الإدارة المحلية غياب الرقابة والمتابعة على المستشفيات بالمحافظة وهو ما أسفر عن حالة غضب أدى المواطن نتيجة لسوء وتؤدى الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات وذلك على عكس ما نادى به رئيس الجمهورية.

وذكر النائب أحمد رمزى ، أن الأسواق على مستوى المحافظة تعد مصدر دخل للمحافظات يتم انفاق مواردها على تنمية المحافظة وتحسين مستوى البنية التحتية وفى هذا نجد أن محافظ الجيزة يترك بعض الأسواق الأهلية تدر أموالا لأصحابها وملاكها فى حين أن هناك اسواق مقننة تم وقفها وهو ما يعد إهدار للمال العام ومثال على ذلك سوق الخميس بمنشأة القناطر والتى كان يجب عليه نقله إلى سوق برقاش .