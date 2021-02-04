شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق للتعاون الثقافى والإعلامى بين الكنيسة الكاثوليكية والسفارة البلجيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الخميس، السفير البلجيكي فرانسوا كورنيه، سفير دولة بلجيكا بمصر، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمسؤول عن اللجنة الأسقفية للإعلام، وهذا في إطار بحث سبل التعاون بين اللجنة الأسقفية للإعلام والسفارة من الناحية الثقافية والإعلامية بمصر، وأيضًا التعارف من أجل وضع رؤية للتعاون بين الإيبارشية البطريركية وسفارة بلجيكا.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان اليوم، تم الاتفاق على عقد لقاء رسمي مع البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، سيعلن عنه لاحقا.

وكان الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قد التقى في وقت سابق، ممثلي الشرق الأوسط للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة بالمقر الإيبارشي، ومَثل الوفد كل من رئيسة فرع الشرق الأوسط، ووممثلي مصر بالاتحاد العالمى المسيحي للطلبة، وقد قدم الأب فرنسيس وحيد، مسؤول لجنة الشباب، رؤية الإيبارشية للعمل مع الشباب؛ وتأتي الزيارة في إطار التعاون المتبادل في مجال الشباب بين الإيبارشية والاتحاد.