شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..التنمية المحلية تناشد أهالى المحافظات المتضررة من سقوط الأمطار عدم الخروج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.



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التنمية المحلية تناشد أهالى المحافظات المتضررة من سقوط الأمطار عدم الخروج

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