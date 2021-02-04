شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مد سن المعاش لـ1300 طبيب فوق سن الستين لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن مد سن المعاش لمدة سنتين بعد سن الستين لـ 1300 طبيب، وهم أطباء من خيرة الأطباء بمصر، والذين لولا وجودهم كان سيكون هناك تحدى كبير، متسائلة :"ازاى طبيب بالخبرة دى يقعد فى البيت وانا عندى نقص".

وأشارت وزيرة الصحة خلال كلمتها أمام مجلس النواب إلى أن هذا المد جاء بعد تعديل القانون الذى سمح بمد سن المعاش، والتعاقد مع الطبيب حتى سن 56 لمن يرغب.

وتابعت: "كل ستة أشهر نحصر الأسماء اللى هتخرج على المعاش ومن يرغب فى مد السن وبنعرض الاسماء على مجلس الوزراء".

وقالت "زايد": "على الرغم من الزيادة السكانية، إلا أن هناك انخفاض في معدلات الإنجاب."

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك زيادة في الإقبال على استخدام وسائل منع الحمل، مؤكدة أن الوزارة عملت على ميكنة مراكز تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال القاء وزيرة الصحة بيانها امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم عن اداء الوزارة فى تنفيذ برنامج الحكومة.