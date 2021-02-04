شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالسلطنة تبحث أزمة المصريين العالقين بمسقط المتوجهين للكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، بيانا بشأن المواطنين المصريين المتوجهين إلى دولة الكويت والعالقين بمطار مسقط الدولى، نتيجة الإجراءات الطارئة التى اتخذتها دولة الكويت والمتعلقة بجائحة "كورونا".

وقال السفير محمد غنيم ، في بيان له حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، إنه اجتمع اليوم الخميس بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في مسقط مع القنصل المصرى ومسئولي السفارة وممثلين عن الجالية المصرية في مسقط إلى جانب ممثلين عن المصريين العالقين المتوجهين الي الكويت لمناقشة أسرع الحلول والبدائل الممكنة من أجل حل أزمة المواطنين العالقين بمسقط.



بيان السفارة المصرية فى مسقط

ووفق بيان السفارة المصرية فأن أهم النقط التى تم الاتفاق عليها ما يلى:

توفير أماكن للإقامة مخفضة جدا مع 3 وجبات وذلك بقيمة 3 ريال عمانى فقط.

التواصل مع شركتى الطيران الكويتية والجزيرة لحجز أماكن لمن يرغب في تغيير تذكرته للمغادرة إلى الكويت خلال يومي الجمعة والسبت القادمين قبل بدء تنفيذ قرار منع دخول غير الكويتين الذي سيطبق الأحد 7 فبراير وتوفير وسائل للتنقل إلى المطار.

الاتفاق مع الخطوط العمانية على إمكانية تغيير تذكرة السفر (مسقط - الكويت) الى (مسقط - القاهرة) فورا لمن يرغب في العودة إلى الوطن.

مخاطبة السلطات العمانية المختصة من أجل النظر في إمكانية تمديد تأشيرة العالقين لتفادي مخالفة قانون الاقامة وفرض غرامات مالية عليهم، إلي جانب مطابة الجهات المختصة في الكويت لتيسير وتسهيل الإجراءات المختلفة لديهم وعمل مجموعة للتواصل بشأن العالقين المتوجهين للكويت تضم السفارة والجالية المسجد والكنيسة وشركة السياحة للتنسيق والتواصل مع العالقين والإعلان عبر صفحات السفارة والجالية عن كل جديد.