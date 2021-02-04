شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: السجائر الإلكترونية ليست بديلا أمنا عن العادية وتسبب الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها اليوم، أن السجائر الإلكترونية ليست بديلا أمنا للسجائر العادية، مضيفة: تسبب الإدمان وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة".

كانت وزارة الصحة والسكان، طالبت المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.

وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وأضافت الوزارة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.