شكرا لقرائتكم خبر عن على مسئولية راعى كنيسة مارى مرقس بسمالوط: وفاة جورج بباوى شائعة (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق القس يوليوس شحاتة راعى كنيسة مارى مرقس بسمالوط بمحافظة المنيا، على ما تم تداوله عبر بعض المواقع حول وفاة جورج حبيب بباوى، قائلا لـ"الخليج 365": "إن وفاة جورج حبيب شائعة، وأكد أنه مازال على قيد الحياة.. ودعا له بأن يمتعه الله بالصحة" .

وكانت بعض المواقع تداولت خبر وفاة جورج حبيب، وذكرت أنه أكثر اللاهوتيين المثيرين للجدل، كما ذكرت تلك المواقع أن هناك غموض حول جنازته.

(تحديث)

وبعد نشر تصريحات القس يوليوس شحاتة راعى كنيسة مارى مرقس بسمالوط بمحافظة المنيا، بعثت زوجة الدكتور جورج حبيب بباوي برسالة إلى أصدقائه المقربين تؤكد خلالها وفاته اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الأسرة تنتظر حضور ابنه من ألمانيا لإتمام مراسم الجناز، بحسب ما أكد يسرى صموئيل صديق "بباوى" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.