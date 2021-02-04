شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى أرض اللواء يشكون سوء حالة الطرق: المحافظة لا تهتم بالمناطق الشعبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عدد من أهالى سكان منطقة أرض اللواء، التابعة لحى العجوزة سوء حالة الشوارع، التي تعرضت للتكسير والتدمير على الرغم من تأسيسها منذ فترة قصيرة نتيجة غياب المتابعة من جانب محافظة الجيزة وحى العجوزة وعدم وجود الصيانة اللازمة لهذه الشوارع، بالإضافة تراجع جودة الخامات التي يقدمها المقاولون الذين يتعاملون مع المحافظة.

وأرسل الأهالى مجموعة كبيرة من الصور، التي توضح "الشوارع المتهالكة"، بالإضافة إلى تراكم أكوام القمامة في كل مكان وغياب المتابعة الجادة من جانب حى العجوزة، موضحين أن القمامة لا تجد من يجمعها، وكل ما يتم بمجود ومبادرة من الأهالى، مؤكدين أن محافظة الجيزة لا تضع أهالى المناطق الشعبية في دائرة اهتمامها وتركز اهتمامها على المناطق والاحياء الراقية فقط، داعين المحافظ إلى ضرورة النظر إلى المناطق المحرومة، التي تحتاج إلى متابعة جادة من جانب المسئولين في المحافظة.

وأكد الأهالى أن منطقة أرض اللواء سقطت من حسابات محافظ الجيزة، على الرغم من أنها أحد المناطق الشعبية المأهولة بالسكان، والتي تحتاج إلى خدمات عاجلة خاصة في الشوارع الجانبية، التي باتت محتلة من التوك توك ووسائل النقل العشوائية.