صبي متهم بهتك عرض طفل جاره بأكتوبر: " أول مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات اعتداء عامل بمقهى على طفل جنسيا بمدينة 6 أكتوبر.

مساء أمس تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من عامل يتهم صبيا بالاعتداء الجنسي على نجله.

وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث بقيادة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، لفحص ملابسات الواقعة.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش فرقة أكتوبر توصلت إلى أن صبيا في العقد الثاني من العمر اصطحب طفل جاره إلى حديقة مجاورة لمقهى يعمله به واعتدى عليه جنسيا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسلام سمير رئيس المباحث من ضبط المشكو في حقه الذي أقر بارتكاب الواقعة قائلا "اول مرة أعمل كده".

وثبت بالفحص الطبي وجود آثار حق بمؤخرة الطفل تبين أن والده المتسبب فيها كنوع من العقاب وتم سماع أقواله وصرفه من سرايا النيابة.