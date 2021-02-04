"ما تقوليه حبر على ورق".. هجوم برلماني على وزيرة الصحة ومطالبات بلجنة تقصي حقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات برلمانية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

ووصف النائب طارق الخولي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الوزيرة بأنه مجرد "حبر على ورق"، مشيراً إلى الرسائل التي تلقاها من الأطباء والمواطنين وأطقم التمريض منذ علم الجميع بحضورها في المجلس النيابي، وتتمركز حول المعاناة والمرارة من الأداء العام للوزارة.

وقال الخولي، إن جميع ما تم استعراضه هي مبادرات رئاسية في قطاع الصحة، فأين هو الإنجاز الحقيقي للوزارة، لافتاً إلى شعوره بالمرارة لكون 70% من الأطباء المصريين خارج البلاد، متسائلا: هل تم وضع خطة للحفاظ على الأجيال الجديدة؟، لاسيما وأن بيئة العمل "مأساوية" على حد وصفه.

وأضاف الخولي، أن المواطن في النهاية يعاني بين مطرقة الأداء الرديء لوزارة الصحة، وسندان القطاع الخاص وتسعيرته الجنونية.

كما وجه النائب أشرف أبوالفضل، انتقادات حادة للوزيرة، لافتاً إلى الكارثة الكبرى في قطاع الصحة بمحافظة قنا، بالأدلة والمستندات التي لا تقبل التبرير، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في واقعة عدم وجود أطباء في الوحدات الصحية بالمحافظة إلا في 50 وحدة من أصل 220.

وقال أبوالفضل: هناك إهدار للمال العام في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية الأمر الذي يستحق محاسبة جنائية، مدللا على إحدى المستشفيات بدائرته متوقف العمل فيها منذ 1998.

وانتقد البرلماني البيروقراطية ووجود أوراق على مكتب الوزيرة بشأن إنشاء مستشفى غسيل كلوي مجهزة كاملة بجهود ذاتية من أبناء المحافظة، منذ 6 أشهر دون رد.

بدورها قالت النائبة أميرة العادلي، إن الشارع المصري يشعر بعدم الرضا، متابعة: "نحاسب مين عندما يتوفى مواطن مصري نتيجة عدم توفر جهاز تنفس صناعي له أو أسرة رعاية مركزة، ونحن في عام 2021 لا نستطيع توفير أسرة لبعض الحالات لتدخل المستشفى وتموت في الشارع".

وشددت البرلمانية، على ضرورة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والبيانات، ومحاسبة المقصرين، مؤكدة: سبب عدم متابعة المصريين عداد حساب الحالات المصابة نتيجة لغياب الثقة، ولم نعد نعرف عدد الحالات والوفيات.. حياة المصريين تستحق أن يحاسب من يقصر في تقديم الرعاية الصحية".​