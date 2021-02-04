صداع كبير جدًا.. وزيرة الصحة تكشف حل أزمات مستشفيات التكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل حل أزمات مستشفيات التكامل، قائلة: "صداع كبير جدًا".

وأشارت زايد، في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن هناك مقترحات بالاستفادة من هذه المباني لصالح مراكز للتنمية الأسرية والصحة، بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة المصرية.

وردًا على مطالبات بعض النواب بضمها ضمن منظومة التأمين الصحي، أوضحت الوزيرة أن أي مستشفيات تدخل التأمين الصحي لها "أكواد" والمباني التي ستصلح من مستشفيات التكامل ستدخل المنظومة.

وقالت: "هناك مبان أخرى لن تصل.. تعلمون أن هذه المباني موجودة منذ عشرات السنين ولم تعمل لعدم مطابقتها أي معايير إنشائية، وتتراوح أحجامها ما بين العمارات إلى المباني الكبرى.

ووعدت هالة زايد، أعضاء المجلس بعقد جلسة كبيرة للحوار حول آلية التعامل مع مستشفيات التكامل، وعرض كافة الحلول المطروحة.

وقالت وزيرة الصحة: جميع الأمور مطروحة للنقاش، وسيتم التنسيق مع النواب، ونرجو أن نجد لهذه المستشفيات حل خلال الدورة البرلمانية الحالية.