شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يستجيب لنائبة ويوافق على صرف جزء من مرتبات «فستيا الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة، على سؤال عاجل للنائبة الوفدية سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن الاسكندرية، قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان الموافقة على صرف جزء من مرتبات شركة فستيا للملابس الجاهزة بالإسكندرية.

وقالت «سوسن»، لـ«المصري اليوم»، أنه خلال الاتصالات المستمرة مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، تم الاتفاق على صرف جزء من مرتبات عمال شركة فستيا للملابس الجاهزة بالإسكندرية، من صندوق الطوارئ الخاص بالقوى العاملة، بالاضافة إلى الاستمرار والاتصال المكثف في التواصل مع كل من هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، ومحمد معيط وزير المالية لصرف باقي مستحقاتهم المالية بالكامل.

وأشارت إلى أنها قدمت سؤال عاجل في المجلس، عن مصير عمال شركة فستيا، أحد القلاع الصناعية في صناعة الملابس الجاهزة، وقالت إنهم لم يحصلوا على مرتباتهم منذ 3 أشهر،مشيرة إلى أنها قالت في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن رئيس مجلس الإدارة يقول للعمال البالغ عددهم 550 عاملا، أنه سيتم هدم الشركة وتحويلها إلى مباني سكنية، لأنها تقع في منطقة راقيه، وتساءلت: «هل يعقل أنه يقول لعامل مستني راتبه آخر كل شهر معلش أصل هنهد الشركة».

وقالت موجهة حديثها لوزير القوى العاملة: «يقال للعمال أنهم سيحالون إلى شركة أخرى في حين أن العاملون فيها يحصلون على رواتبهم بالعافية، ويجب ان يكون هناك حل جذري وفوري لمشكلة شركة فستيا، لان مصيرهم في رقبتك ورقبتنا كلنا».