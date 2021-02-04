شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستجيب لأهالي المحافظة ويقرر تشغيل رحلتي قطار من القاهره لكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،والفريق كامل الوزير وزير النقل ،المرحلة الأولى من إنشاء طريق كفر الشيخ دسوق بطول 10كيلو مترات بتكلفة مليار و26 مليون و898 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 60% ،ووجه ببدء إجراءات المناقصات والطرح الخاصة بالمرحلة التالية من مشروع طريق كفر الشيخ دسوق، والانتهاء من كافة الإجراءات ليبدأ العمل الفعلي مطلع يوليو المقبل ،مشيرا إلى أن الرئيس سيفتتح المرحلة الأولى من المشروع خلال الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وفى استجابة لمطالب أهالي المحافظة قرر الوزير تشغيل رحلتي قطار إضافيتين بين مدينتي كفر الشيخ والقاهرة، لوجود رحلة واحدة فقط ذهاب تنطلق في تمام الخامسة صباحا من كفر الشيخ، وأخرى عودة تنطلق في السادسة مساء من القاهرة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جاري العمل في المرحلة الأولى من الطريق المزدوج، بطول 10 كم ،تتضمن الأعمال ،12 كوبري علوي بالإضافة إلى استكمال كوبري قائم، و9 أنفاق، بتكلفة مليار و26 مليون و898 ألف جنيه، ونسبة تنفيذ المشروع 60%.

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ

زيارة وزير النقل لكفرالشيخ