شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: دعوة الرئيس لنشر السلام جاءت في التوقيت الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، بدعوة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي.

وقال «الفيومي»، في بيان له الخميس، إن مظاهر العنف والتطرف خلال الفترة الماضية تسببت بشكل كبير في تسجيل ضحايا عديده من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة، ولذلك حان الوقت الأن إلى مكافحتها ونبذها.

وأكد أنه لايمكن لأحد أن يتغافل الجهود الذي بذلها فخامة الرئيس في مكافحة العمليات الأرهابية والفكر المُتطرف لجماعه الإخوان الإرهابية منذ أن تولى حكم البلاد وحتى هذه اللحظة، كما أن قوة وحنكة فخامة الرئيس كانت سببًا رئيسيًا في الإنتصار على الإرهاب في فترة وجيزة، منوها إلى أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشر ثقافة السلام بين الدول والمواطنين في الداخل والخارج، خاصة بعدما واجه العالم جائحة كورونا، مُشيرًا إلى أن هذه الدعاوي جاءت في التوقيت الصحيح، خاصة وانه حتى هذه اللحظة يُعاني بعض الدول من التطرف والتعصب.

وأوضح أن هناك فرق كبير بين القيم والمثل في تناول الموضوعات وبين المصالح وأدبيات السياسة الدولية، كما أن الكلام عن القيم الإنسانية كلام كتير قوى، ولكن عندما تُستعدى مصالح الدول لأبد من تغير الكلام إلى أفعال على أرض الواقع، وهذا ماحدث مع الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا عالميًا.