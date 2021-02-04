شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات إسعاف جديدة لتدعيم منظومة الصحة في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن الدولة لا تالوا جهدا في تدعيم منظومة الصحة بالسويس، مشيرا إلى منظومة الصحة تسير في الطريق الصحيح وخلال الفترة القادمة يتم تكثيف الاعمال للانتهاء من مستشفي التامين الصحي الجديد بمدينة 24 اكتوبر بحي فيصل بتكلفة 1.8 مليارجنية وعدد من الوحدات الصحية التي يتم تطويرها وانشاءها استعدادا لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل، بالاضافة إلى انه يتم استكمال اعمال انشاء المستشفي الجامعي بمنطقة الكوثر بحي عتاقة لتصبح إضافة مع تخريج الدفعة الاولي من كلية الطب في السنوات القليلة القادمة لتدعيم المستشفيات بالكوادر الطبية في جميع التخصصصات.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ السويس سيارات الاسعاف الجديدة لتدعيم قطاع الصحة ومرفق الاسعاف بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والدكتور احمد برعي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد طنطاوى مدير فرع هيئة الإسعاف بالسويس وقيادات مديرية الصحة والإسعاف.

واكد المحافظ ان القيادة السياسية تدعم بقوة منظومة الصحة وان المحافظة مستمرة في دعم الاطقم الطبية والمنشات الصحية بالأجهزة الجديدة، حيث تم توفير عدد 32 جهازتنفس صناعي و117 سرير رعاية مركزة و60 سرير رعاية متوسطة، بدعم من صندوق الخدمات والتنمية بمحافظة السويس.

واكد صقر على وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير فرع مرفق الإسعاف بعمل خريطة لتوزيع عدد 78 سيارة اسعاف من خلال خطة انتشارللسيارات لتأمين الخطوط الداخلية ومحاور الطرق السريعة الجديدة التي تربط محافظة السويس بمحافظات جنوب وشمال سيناء والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر والعاصمة الإدارية.

واكد الدكتور طنطاوي ان السيارات الجديدة مجهزة باحداث الوسائل الطبية الحديثة وتشمل جهاز تنفس صناعي وجهاز صدمات وجهاز تثبيت الكسور وقياس نسبة الأكسجين والضغط والعلامات الحيوية وجهاز حاسب آلي.

سيارات إسعاف جديدة لتدعيم منظومة الصحة بالسويس

سيارات إسعاف جديدة لتدعيم منظومة الصحة بالسويس

سيارات إسعاف جديدة لتدعيم منظومة الصحة بالسويس