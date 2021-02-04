شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع ازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل في عدد من محافظات الدلتا والوجه البحري.

وتفقد وزير النقل يرافقه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، مشروع إنشاء إزدواج طريق كفر الشيخ / دسوق (مرحلة أولى) بطول 10كم وبتكلفة مليار و26 مليون جنيه والذي يشمل اعمال إنشاء طريق مزدوج بعرض 11.25م وطبان مرصوف بعرض 1 م لكل اتجاه بعدد 3 حارات وكذلك انشاء عدد 12 كوبرى علوي واستكمال كوبري قائم وإنشاء عدد 9 أنفاق.

وأكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع قبل 30يونيو 2021 خاصة مع أهمية المشروع الذي يدخل ضمن المحور العرضي أنفاق 3 يوليو / المنصورة / المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور/ جانكليس / طريق اسكندرية الصحراوي بطول 250 كيلو متر والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لإنشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.

كما وجه الوزير مسئولي هيئة السكك الحديدية بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفر الشيخ والعكس صباحا وعصرا لتقليل كثافة الركاب وتسهيل تنقلاتهم وعودتهم من وإلى كفر الشيخ.