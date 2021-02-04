شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الأقصر» يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات لحملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، بعقد اجتماع مع مديري الإدارات الخارجية والداخلية لمتابعة استعدادات الإدارات للقيام بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتى من المقرر أن تنطلق، السبت المقبل وتستمر لمدة شهر.

وتم مناقشة معوقات العمل، وكذلك طرق تذليلها، وسبل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتحقيق نسبة تحصين مرتفعة للحيوانات بالمحافظة. جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالمشاركة الفعالة في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والأمراض الموسمية حفاظا على الثروة الحيوانية.