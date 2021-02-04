شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز التعمير يتفقد تمهيد أول 100 كيلومتر من طريق سيوة بتكلفة 2مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، صباح اليوم الخميس، تسوية ودك أول 50 كيلو متر بطريق سيوة مطروح، تمهيدا لأول مرة في تاريخ المنطقة الغربية، والرصف الخرساني بتكلفة إجمالية 520 مليون جنيه بداية من الكيلو 100 في اتجاة طريق سيوة تمهيداً لأعمال ازدواج طريق سيوة مطروح.

وأعلن اللواء أمون مرتضي، بأن تكلفة ازدواج طريق سيوة مطروح بلغ 2 مليار جنيه بطول 300 كيلو رصف خرساني، وتم البدء في أعمال تمهيد ودك أول 50 كيلو متر من الكيلو 100 حتى مدخل مدينة سيوة.

وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح بأن لأول مرة في المنطقة الغربية رصف طريق سيوة مطروح بالرصف الخرساني بعرض 12 م للطريق لتحمل السيارات النقل الثقيل المغادرة من واحة سيوة، بالاضافة إلى نشر تكنولوجيا جديدة تدخل على مجال الطرق السريعة.

وأضاف اللواء آمون مرتضى، بأنه تم تقسيم العمل بالطريق الخرساني إلى 6 قطاعات كل قطاع 50 كم، والمستهدف الانتهاء من كل 50 كيلو في 14 شهر، وخلال شهر أبريل سيتم البدء في ثاني 50 كم لسرعة انجاز الاعمال بطريق سيوة مطروح.

مضيفا بأنه سيتم تنمية جانبي طريق سيوة مطروح بعد الانتهاء من الازدواج ليكون محور تنموي جديد قادم من المنطقة الغربية ليصبح واحدة من أكثر المناطق جذبا للسكان والتنمية المستدامة لمصر.