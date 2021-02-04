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بالفيديو من محافظات مصر.. الطقس السئ اليوم يضرب القاهرة وأغلب المحافظات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الهيئة العامة للأرصاد المصرية، منذ قليل، حالة الطقس خلال الساعات القادمة حيث أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكون سحب رعدية يصاحبها سقوط الأمطار و هبات عالية السرعة مثيرة للرمال والأتربة علي الإسكندرية ومحافظات الدلتا والقاهرة و الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد ودمياط والسويس والعريش تصل الي شمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف والمنيا وتستمر فرص الامطار قائمة حتي دخول الليل.

وفيما يلي مقاطع الفيديو التي نشرتها الهيئة:

- حالة الطقس في الفيوم

- حالة الطقس في بلقاس بالدقهلية

- حالة الطقس في طلخا بالمنصورة

- حالة الطقس في راس سدر بجنوب سيناء

- حالة الطقس في السويس

- حالة الطقس في كفر الشيخ

- حالة الطقس في البحيرة

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    103,875,920

  • تعافي

    75,581,222

  • وفيات

    2,246,215

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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