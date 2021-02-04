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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو من محافظات مصر.. الطقس السئ اليوم يضرب القاهرة وأغلب المحافظات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الهيئة العامة للأرصاد المصرية، منذ قليل، حالة الطقس خلال الساعات القادمة حيث أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكون سحب رعدية يصاحبها سقوط الأمطار و هبات عالية السرعة مثيرة للرمال والأتربة علي الإسكندرية ومحافظات الدلتا والقاهرة و الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد ودمياط والسويس والعريش تصل الي شمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف والمنيا وتستمر فرص الامطار قائمة حتي دخول الليل.
وفيما يلي مقاطع الفيديو التي نشرتها الهيئة:
- حالة الطقس في الفيوم
- حالة الطقس في بلقاس بالدقهلية
- حالة الطقس في طلخا بالمنصورة
- حالة الطقس في راس سدر بجنوب سيناء
- حالة الطقس في السويس
- حالة الطقس في كفر الشيخ
- حالة الطقس في البحيرة