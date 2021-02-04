بالفيديو من محافظات مصر.. الطقس السئ اليوم يضرب القاهرة وأغلب المحافظات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد المصرية، منذ قليل، حالة الطقس خلال الساعات القادمة حيث أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكون سحب رعدية يصاحبها سقوط الأمطار و هبات عالية السرعة مثيرة للرمال والأتربة علي الإسكندرية ومحافظات الدلتا والقاهرة و الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد ودمياط والسويس والعريش تصل الي شمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف والمنيا وتستمر فرص الامطار قائمة حتي دخول الليل.

محمد يوسف

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