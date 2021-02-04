وزير الأوقاف: طرح 1600 وحدة سكنية بمدينة برج العرب بالإسكندرية قريباً

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن طرح هيئة الأوقاف 1600 وحدة إسكان شباب في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية قريبًا، لافتا إلى أنه تم استلام 68 عمارة سكنية في المرحلة الأولى وجار توصيل المرافق لها مياه وكهرباء وصرف صحي.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات، اليوم الخميس،: إن الوحدة السكنية مساحتها 65 متر صافي، مؤكدا أن المراحل المقبلة سيتم التخطيط لتكون المساحات من 90 متر إلى 120 متر، على أن يتم التوسع في مراحل جديدة قريبًا.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من عدد من الأسواق في المنيا والمطرية ومول الخارجة، ومن المقرر الانتهاء قريبا من مشروع سما أسوان.

وأوضح وزير الأوقاف أن هيئة الأوقاف ستعقد شراكة واسعة مع الإسكان والمجتمعات العمرانية سواء بالشراكة أو الاستثمار «حصة عينية أو نقدية»، مؤكدا أنه في المشروعات الإجتماعية غير الهادفة للربح ستحصل الهيئة على أرض بديلة من هيئة المجتمعات العمرانية.