شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأخوة الإنسانية» يشيد بدعوة السيسي لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق شيخ الأزهر، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنشر قيم الأخوة والتسامح والتعايش السملي بين كل شعوب العالم، بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

وقال «عبدالسلام» في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «منذ القدم ونيل مصر يجري بالخير والتسامح وأرضها تحتضن الأديان وتستوعب الثقافات؛ ودعوة الرئيس السيسي اليوم للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش، ونبذ مظاهر العنف والتطرف هو امتداد لهذا التاريخ والإرث المصري العريق، حفظ الله مصر المحروسة مهد الحضارات».

يذكر أن اللجنة العيا للأخوة الإنسانية كانت قد أطلقت حملة عالمية صباح اليوم دعت فيها كل شعوب العالم لتبادل رسائل الأخوة المحبة والسلام بين بعضهم البعض، وخصصت موقع إلكتروني بكلنا اللغتين العربية والإنجليزية لمشاركة وتبادل الرسائل إحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وتخليد ذكرى توقيع الوثيقة.