شرطة البيئة تُحبط ترويج 246 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات في مجال حماية الثروة الزراعية، عن ضبط قضيتين، بمضبوطات (246,879 طن منتج نهائ ومواد خام لأسمدة زراعية) بدون ترخيص وبدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وفي مجال حماية البيئة، ضبطت الحملات، قضية بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت (3,385 طن مواد غذائية – 143,400 قطعة "بسكويت" بدون ترخيص "مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومعدة للتداول") بالمخالقة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.