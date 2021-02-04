بعد تماثله للشفاء.. أبوالسعود محمد يعلن ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن الكاتب الصحفي أبوالسعود محمد، الأمين العام المساعد السابق لنقابة الصحفيين، ترشحه على عضوية مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي القادمة.

وقال أبوالسعود، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن قرار ترشحه جاء بعد مشاورات مع عدد كبير من الأساتذة والزملاء، بشأن ما وصلت إليه النقابة والصحفيين من تردي واضح في الملفات النقابية، وخاصة في الملفات الخدمية التي كان قطع فيها شوطًا كبيرًا بتوليه رئاسة لجنة الإسكان وعضوية لجنة القيد بمجلس النقابة قبل أن يقدم استقالته عقب سفره للعلاج في ألمانيا وعودته مؤخرًا عقب تماثله للشفاء.

وأشار إلى أن النقابة تحتاج لعودة الروح من خلال جهد متواصل وباتصال دائم ومباشر بين مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، قائلاً: "لدي مفاجآت كبيرة في ملف الإسكان للصحفيين ونحن قادرون بإذن الله".

وأكد أن برنامجه الانتخابي الذي سيعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون استكمالا للملفات التي تولاها وعمل عليها في الفترة الماضية، ويعتمد على محاور مختلفة من شأنها المساهمة إيجاد حلول الأوضاع الجاثمة على قلب النقابة.

وأوضح أبوالسعود أن أهم هذه الملفات، هو استكمال إنشاء مستشفى الصحفيين، وتنفيذ نادي الصحفيين بالإسكندرية، وكذلك التنقية الكاملة للنقابة من أصحاب المؤهلات المزورة، وضبط لجنة القيد، وتوفير السكن المناسب لكل صحفي، واستكمال تشكيل اللجان النقابية للصحفيين بالمحافظات، وتفعيلها للقيام دورها، وتنفيذ الموقع الإلكتروني، الذي تم البدء فيه من قبل لتشغيل الزملاء المفصولين والمتوقفة صحفهم، وتشكيل لجنة دفاع قانونية على مستوى مصر للتحرك العاجل مع أي زميل فور تعرضه لأي مشكلة تستدعى حضور محام معه.

يذكر أن أبوالسعود محمد تولى رئاسة لجنة الإسكان بمجلس نقابة الصحفيين، وعمل على إحيائها بفتح المجال لتوفير الوحدات السكنية المختلفة للصحفيين، حيث استفاد أكثر من ١٠٠٠ صحفي من الإسكان الاجتماعي ٩٠ مترا، و٣٠٠ صحفي من مشروع مدينتي، و٣٠٠ صحفي بالعاصمة الإدارية، كما استفاد الزملاء بـ٣٠٠ مقبرة في عدد من الأماكن المختلفة.

كما بدأ في العمل على تنفيذ المشروع الأكبر للنقابة وهو مستشفى الصحفيين،بعد حصوله على الأرض المخصص لها من وزارة الإسكان، وساهم في الإشراف على تنفيذ مركز التدريب بالدور الخامس.

وكان أبوالسعود تقدم باستقالته من مجلس نقابة الصحفيين بسبب قانون تنظيم الصحافة آنذاك عقب سفره إلى ألمانيا لظروف صحية.​