شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تعريفي «افتراضي» للمراكز الجامعية للتطوير المهني بكليات التجارة في 4 جامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت المراكز الجامعية للتطوير المهني بكليات التجارة بجامعات الإسكندرية وعين شمس والمنصورة والزقازيق، الخميس، يوم تعريفي افتراضى، للطلاب والخريجين بالمجال البنكي UCCD Banking day، بحضور غادة حبشي، مسؤول التواصل الإعلامي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد محمود عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، والدكتور هلال عفيفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس.

كانت الجلسة التعريفية الأولى في UCCD Banking Day مع هديل الشيخ، رئيس قطاع تطوير المنتجات والشمول المالي ببنك أبوظبي التجاري وحديثها عن الشمول المالي وتحديد المهام الوظيفية لكل قطاع من قطاعات البنك وأهم الاستراتيجيات التي يقوم عليها وهي الاستدامة والربحية بمشاركة مراد قاسم رئيس قسم التطوير الرقمي والقنوات البديلة، تلتها جلسة تعريفية من عمرو ممتاز، مسؤول خدمة العملاء ببنك التمويل العقاري، ثم جلسة نقاشية مفتوحة مع محمد إسماعيل، رئيس قسم تنمية الصادرات، البنك المصري لتنمية الصادرات فرع المنصورة للإجابة عن استفسارات الطلاب فيما يخص اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بوظائف البنوك وأهم المؤهلات المطلوبة للعمل في القطاع البنكي.

وقدم الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، الدكتور محمد عبدالعال خلف الله، شرح مفصل وعملي للاقتراض وأسعار الفائدة في البنوك. واختتم اليوم بلقاء مجمع مع خريجين كلية التجارة جامعة الإسكندرية الذين حصلوا على خدمات المركز الجامعي للتطوير المهني من تدريب مهارات التوظف، اللغة الإنجليزية ومراجعة السيرة الذاتية الخاصة بهم ونجحوا في الحصول على فرصة عمل بالبنك الأهلى المصري، بنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الإسلامي، وشارك في اليوم التعريفى 400 طالب وخريج من خلال منصة زووم.