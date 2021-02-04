شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد سيارات كسح الأمطار الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، سيارات الكسح، وسيارات رفع المخلفات، التي وجه المحافظ بشرائها لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمراكز والمدن، إضافة لرفع مياه الأمطار التي تتعرض لها مدن وقرى المحافظة، لتنضم مع سيارات الحملات التابعة لمجالس المدن.

جدير بالذكر أن السيارات التي سيتم توزيعها، اليوم الخميس، على المراكز، 15 سيارة، منهم 6 سيارات كسح مياه، و9 سيارات حمولة 5 طن لرفع المخلفات.

سيارات كسح جديده

سيارات كسح جديده

سيارات كسح جديده