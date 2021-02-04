شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات مناخية وسقوط أمطار متوسطة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من قرى ومدن محافظة الشرقية، اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ والتقلبات المناخية وتكاثر للسحب المنخفضة، صاحبها سقوط أمطار متوسطة على بعض الأنحاء.

ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء.

ووجه المحافظ، الجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه، للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها ،وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة للتأكد من سلامتها وتغطية كافة الأسلاك بها منعا لحدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط الأمطار ،حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد المحافظ، أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة، منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة ،لحين استقرار الأحوال الجوية.