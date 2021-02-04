شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام القليوبية» تستطلع آراء المواطنين في مشروعات تطوير قراهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية تمثل طوق النجاة لهم من المشاكل التي يعانون منها وحلم طال انتظاره منذ سنوات طويلة وتعكس اهتمام الرئيس بالقرى التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، مشيراً إلى أنه لم يسبق لأى حكومة أن تصدت لتطوير الريف المصرى بالكامل الذي يعيش فيه حوالى 57% من السكان من خلال رصد موازنة غير مسبوقة بقيمة 515 مليار جنيه.

وأضاف «عرفة»، أنه تقرر تشكيل وحدة بالإدارة العامة لإعلام القليوبية لاستطلاع آراء الأهالي في مشروعات تطوير القرى ورصد مقترحاتهم عن قرب ليشارك المواطنون في وضع خارطة تطوير قراهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ومد شبكات البنية التحتية وتوفير الخدمات المتميزة لنحو 36 قرية و148 عزبه وتابع بالمشروع القومى لتنمية وتطوير قرى القليوبية ضمن 1500 قرية مصرية كمرحلة أولى.

وأشار مدير عام إعلام القليوبية، إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الندوات الحوارية مع أهالى قرى القليوبية التي دخلت المشروع لرصد احتياجاتهم وارسالها للمختصين.