شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق شعبية ومغاسل سيارات.. إزالة تعديات على حرم 5 مدارس بـ«شرق الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت ادارة شرق الاسكندرية التعليمية، بقيادة الدكتورة همت ابو كيلة مدير عام الادارة، الخميس اشغالات وتعديات على حرم وأسوار 5 مدارس تقع في نطاق الادارة، للحفاظ على الطلاب وتسيير العملية التعليمية.

وجاءت التعديات والإشغالات عبارة عن مغاسل للسيارات وباكيات لبيع الخضر والفاكهة وتندات وشدات خشبية.

وقالت «أبوكيلة»، أن الحملة جاءت في إطار تأمين المنشٱت التعليمية والتصدي للمخالفات والتعديات حول أسوار بعض مدارس الإدارة، حيث شكلت لجنة من فريق عمل قسم الإتصال السياسي، وقسم الأمن والمعلومات والإتصالات بالإدارة لإزالة التعديات بأسوار 5 مدارس، هي مدرسة حسين بهاء الدين الإبتدائية، ومدرسة كلية الزراعة الإبتدائية، ومدرسة منارة العلم الإبتدائية، ومدرسة أسامة بن زيد الإبتدائية، ومدرسة جمال حمدان الرسمية الإبتدائية.

وفى سياق متصل، واصلت الإدارة حملاتها المفاجئة لغلق وتشميع مقار الدروس الخصوصية وذلك بناء على القرار رقم (٧٠٨) لسنة ٢٠٢٠ الوارد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، حيث جرى غلق وتشميع عدة مراكز للدروس الخصوصية بنطاق إدارة شرق التعليمية والتي تستتر في عملها تحت مسميات أخرى لمراكز تقدم خدمات لفئات معينة أو جمعيات خيرية، في مناطق باكوس وأبوسليمان ولوران.

يأتي قرار الغلق في إطار مجابهة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات ومن أجل الصالح العام .

أسواق شعبية ومغاسل سيارات .. "شرق التعليمية" تزيل تعديات على حرم 5 مدارس (صور)

أسواق شعبية ومغاسل سيارات .. "شرق التعليمية" تزيل تعديات على حرم 5 مدارس (صور)

أسواق شعبية ومغاسل سيارات .. "شرق التعليمية" تزيل تعديات على حرم 5 مدارس (صور)

أسواق شعبية ومغاسل سيارات .. "شرق التعليمية" تزيل تعديات على حرم 5 مدارس (صور)

أسواق شعبية ومغاسل سيارات .. "شرق التعليمية" تزيل تعديات على حرم 5 مدارس (صور)

أسواق شعبية ومغاسل سيارات .. "شرق التعليمية" تزيل تعديات على حرم 5 مدارس (صور)

أسواق شعبية ومغاسل سيارات .. "شرق التعليمية" تزيل تعديات على حرم 5 مدارس (صور)

أسواق شعبية ومغاسل سيارات .. "شرق التعليمية" تزيل تعديات على حرم 5 مدارس (صور)