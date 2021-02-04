شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للسرطان.. «أورام الأقصر» تشكر داعميها من نجوم الفن والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورمان بالمجان في الأقصر الشكر لنجوم الفن والرياضة ولكل الداعمين للمستشفي لاستكمال مسيرتها الناجحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للسرطان الذي يحتفل به العالم اليوم الخميس.

وقالت المستشفي، في بيان، إنها حظيت منذ انشائها بدعم كبير من الرياضيين والفنانين المصريين والعرب والأجانب، مما ساهم في رسم الابتسامة والبهجة على وجوه مرضي السرطان داخل المستشفي التي تخدم الالاف سنويا.

وتابع البيان: «من أبرز هؤلاء النجوم الداعمون للمستشفى الفنان أحمد السقا الراعي الرسمي لإعلانات مستشفى شفاء الأورمان والذى قدم الكثير لدعم المستشفي وكان اخر هذا الدعم في برنامجه الرمضانى»إغلب السقا«، حيث تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه فاز بها في نهاية الحلقة الأولى بعد تغلبه عن الفنان الكوميدى محمد هنيدى، ويعتبر الفنان أحمد السقا من أوائل نجوم الفن في دعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، حيث يقدم الإعلانات بصورة دائمة لكافة مراحل وخطوات العمل بالمستشفى بتبرع كامل منه منذ بدء حفر أولى مراحل المستشفى».

وأضاف: «كما شملت القائمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى التي لم تتوانى لحظة عن تقديم الدعم لصالح مرضى السرطان خلال زيارتها للمستشفى من قبل، وكذلك الفنانة نهال عنبر التي أثنت على مستوى المستشفى الذي يضاهى المستشفيات العالمية، كذلك الفنان والمطرب الكبير على الحجار، والذى زار المستشفى لتقديم الدعم المعنوى للمرضي، كما دعمت المطربة والفنانة مروة ناجى المستشفى، وأبدت إعجابها بالصرح الطبى، مؤكدةً أن المستشفي على أرض الواقع مختلفة تماماً، ووجهت ناجى الشكر لكل القائمين على المستشفي على ما يبذل من مجهود في خدمة المرضي وقدمت اغنيات خاصة للمرضي».

كما زار المستشفى الفنان الكوميدى فتحى سعد نجم برنامج المقالب الشهير «ادينى عقلك» الذي حقق نجاحا كبيرا طوال العقدين الماضيين، كما زارت النجمة الصاعدة ياسمين الهواري، وقررت إطلاق حملة تبرعات بين أصدقاؤها، وقدم أيضاً الدعم للمرضى بالمستشفى من نجوم الفن، النجم طارق عبدالعزيز والفنان عمرو يسرى.

وإستقبلت المستشفى أيضاً العديد من النجوم لتقديم الدعم المعنوي للمرضي خلال مسيرتهم في مواجهة مرض السرطان، منهم الفنان أحمد عبدالله محمود، والنجم حمزة العيلي، والنجم عمر عبدالعزيز، بجانب عدد كبير من نجوم الفن الذين ساهموا في دعم المستشفى خلال السنوات الماضية وحتى الآن لا يزالون سطرون مسيرة المحبة والدعم لمرضى السرطان بالصعيد. ومن ابرز النجوم العالميين الذين دعموا المستشفي النجم العالمى دانى جلوفر، وأبدى جلوفر سعادته بالصرح الطبى مؤكداً أنه يسعى ا لدعم المشروعات الخيرية، وهو أمر يسعده تماماً، مؤكداً دعمه للمستشفيات الخيرية لعلاج السرطان بمختلف أنحاء العالم. وياتى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى ضمن ابرز النجوم الذين يدعمون مرضي السرطان في الصعيد وكذلك اللاعب السابق عماد متعب الذي زار المستشفي وابدى رغبته في تقديم أي دعم ممكن لاستكمال المسيرة الناجحة للمستشفى.