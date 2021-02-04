شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزيرة البيئة في محميات البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها التفقدية لمدينة الغردقة لليوم الثاني حبث نظمت محميات البحر الاحمر جولة بحرية لوزيرة البيئة لعدد من المواقع بمحميات البحر الاحمر ومناطق الغوص والدلافين من خلال احد لنشات الدوريات البحرية التابعة للمحميات

وشددت وزيرة البيئة علي استمرار اعمال الدوريات لمتابعة الانشطة البحرية ومنع اي مخالفات والتصدي لاي اعمال للصيد الجائر دتخل مناطق المحميات الطبيعة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي مخالفات بيئية.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد اكدت على أهمية التنسيق بين قطاعى البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالبحر الاحمر مع توفير الدعم الفنى للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئى فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادى والبيئى وشددت علي اهمية تنفيذ الاشتراطات البيئية بالمشروعات السياحيةلحماية التنوع