شكرا لقرائتكم خبر عن كلب مسعور يعقر 3 أطفال بكفر البطيخ في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقر كلب مسعور اليوم الخميس 3 أطفال بأحد القرى بدمياط ، وتم نقلهم للمستشفي مصابين بأجزاء مختلفه من جسمهم.

كانت قرية البساتين التابعة لكفرالبطيخ بمحافظة دمياط قد شهدت حالة من الذعر، حيث فوجئ المارة بكلب مسعور يطارد المارة ويثير الذعر في نفوسهم ولاذوا بالفرار، فيما عقر الكلب المسعور 3 أطفال مما تسبب في إصابتهم في أجزاء متفرقة من الجسم ، وتم نقلهم لمستشفي كفرالبطيخ لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه ، قال عدي الألفي أحد شباب كفرالبطيخ ، إن هذه الظاهرة تنتشر بصورة كبيرة في أنحاء كفر البطيخ، وأصبح من الطبيعي التعايش مع هذه الكلاب الضاله التي تتنزه في كل منطقة علي مستوى المحافظة، وتسبب الذعر للأطفال والسيدات وكبار السن ، مطالبا باتخاذ إجراء حاسم إزاء هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأرواح .