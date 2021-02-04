شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية في القليوبية.. ورفع حالة التأهب القصوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى ومدن القليوبية الآن أمطارا رعديه شديده، ورفعت محافظة القليوبية حالة التأهب القصوى لتداعيات سقوط مياه الأمطار في القرى والمدن، وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنشر عددا كبيرا من فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة الأمطار، كما تم نشر شفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية لشفط المياه الأمطار بالتزامن مع سقوطها.

وأهاب اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية بالسائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة تزامنا مع سقوط الأمطار على الطرق السريعه والبيطيئه خشية تعرضهم لوقوع حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن معدات الشركه في حالة تأهب مستمر واستعداد على طول الوقت لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وقال إنه تم نشر المعدات في مناطق الأنفاق ومطالع الكباري لشفط أي زوائد للمياه في حالة عدم تصريفها بالغرف التي تم انشاءها مؤخرا للتعامل مع مياه الأمطار.