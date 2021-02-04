شكرا لقرائتكم خبر عن حاول رشوة الضابط.. الشرطة تكشف حيلة مندوب تحصيل للاستيلاء على 300 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بالإسكندرية كشف غموض واقعة سرقة مبلغ 300 ألف جنيه من مندوب تحصيل، تابع لشركة قطع غيار سيارات، إذ تبين استيلاء الموظف الُمبلغ بالاشتراك مع صديقه على المبلغ، لمروره بضائقة مالية.

البداية كانت بلاغ تلقاه قسم شرطة برج العرب من "محمد.م.ع.ال"، 31 سنة ، مندوب تحصيل، بشركة لاستيراد قطع غيار السيارات والموتسيكلات، مقرها منية النصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية أفاد ، إنه حضر من المنصورة إلى منطقة برج العرب، لتحصيل مبالغ مستحقة للشركة المشار إليها على عدد من العملاء، ونجح في تحصيل 300 ألف جنيه.

وأضاف الُمبلغ أنه بعد أن أتم عمله، أستقل سيارة ميكروباص صغير الحجم " تناية" فى طريق عودته من برج العرب ولكنه فوجى بشخصين يشهران في وجهه سلاح أبيض، واستوليا منه على الأموال تخت تهديد السلاح.

وبعرض البلاغ على اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، وجه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموص الحادث وضبط الجناة تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد الجمصي، رئيس المباحث.

توصلت التحريات التى أشرف عليها العميد رمضان عبد الرحمن، وكيل قسم المباحث الجنائية، والعقيد أحمد داود مفتش مباحث غرب الاسكندرية من خلال تتبع خط سير الموظف وفحص كاميرات المراقبة بموقع وتوقيت الحادث، عدم صحة الواقعة ورواية المذكور حول وقوع الحادث.

وتم توجيه ضباط مباحث القسم بتطوير التحقيق مع المبلغ وبتضييق الخناق ، أعترف بإختلاق الواقعة لرغبته فى الاستيلاء على المبلغ ، وكانت المفاجأة إذ على معاون المباحث رشوة قيمتها 50 ألف جنيه نظير تحرير محضر سرقة لابراء ذمته أمام الشركة .

وعقب التنسيق مع قيادات مديرية أمن الاسكندرية ، أوهم معاون المباحث الموظف بموافقته على عرضه، لاستدراج المذكور، وحل لغز الواقعة، والتوصل إلى مكان المبلغ المالي المستولى عليه.

وبالفعل قرر الموظف أنه اتفق مع صديق له من المنصورة، مقيم ببرج العرب، ويدعى "ع.ع.أ"، سائق، بالاستيلاء على المبلغ، وتحرير محضر بتعرضه للسرقة- على غير الحقيقة.

شعر معاون المباحث ان خطته نجحت وطلب من المتهم إصطحابه الى منزل صديقهه لاستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه وبالفعل وافق على ذلك.

وبمجرد وصولهما أخرج صديقه الحقيبة والتى كانت مدفونة بأرضية المنزل.

وفى الوقت الذى شعر فيه الموظف بأنه نجا بفعلته كانت قوة يقودها المقدم أحمد حمامة رئيس مباحث قسم شرطة برج العرب تداهم المنزل، وألقت القبض على الموظف المتهم وشريكه، واقتادتهما إلى قسم الشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وأمر المستشار حسن أباظة رئيس نيابة برج العرب بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي الاختلاس وعرض رشوة على ضابط شرطة.