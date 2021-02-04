شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة الملكية الفكرية بجامعة حلوان ورشة عمل «أون لاين» بعنوان «حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي»، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة ومحاضر الورشة.

وأوضح الدكتور ياسر جاد الله، أن الورشة قد هدفت إلى إكساب الحضور بعض المعارف الخاصة بكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية التي قد تنتج عن البحوث العلمية التي يقوموا بإعدادها، إذ ربما يتم الوصول لفكرة مبتكرة تتطلب حمايتها بموجب براءة اختراع أو تصميم صناعي أو حتي علامة تجارية تتطلب تسجيلها، كذلك تناولت الورشة كيف أن الجامعة تمتلك أصول ملكية فكرية غير ملموسة وغير مدرجة في ميزانيتها وقد يترتب على استغلالها اقتصاديا تحقيق عوائد اقتصادية عالية للجامعة.