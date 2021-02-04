شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» يكرم مسؤولي الموهوبين على مستوى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، مسئولى الموهوبين على مستوى المحافظة، صباح اليوم.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تكريم مسئولى الموهوبين على مستوى المحافظة والذين تم تدريبهم على الحقيبة التدريبية لأساليب إكتشاف ورعاية الموهوبين، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لتدريب ١٠٠٠ معلما من الموهوبين على مستوى الجمهورية.

وأشاد وكيل الوزارة بدور إدارة الموهوبين ومسئولى الموهوبين والتعلم الذكى في اكتشاف وصقل مواهب الطلاب الموهوبين.. مما يعود بالنفع على الطلاب والعملية التعليمية.

ومن جانبها أعلنت مروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم أن المكرمين بلغ عددهم ٥٢ من السابق تدريبهم على مستوى المحافظة ضمن البروتوكول بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات والأكاديمية المهنية للمعلم. مشيرة إلى أن التدريب تم تحت إشراف ادارة الموهوبين والتعليم الذكى بمديرية التربية والتعليم .

وأكدت على شكرها لوكيل الوزارة لحرصه الشديد على تكريم مسئولى الموهوبين والتعلم الذكى .

حضر التكريم كل من: الدكتور محمد آدم مسؤول متابعة الموهوبين، وايمان محمد عبدالعظيم مسؤول الموهوبين بالادارة .